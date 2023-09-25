Хохлова Ксения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова Ксения Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1849 ст.

Сын: Хохлов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Хохлов Яков Павлович

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении единоверческой Никольской церкви с. Устьянцево (Барабинский район) ф.Д-156 оп.1 ед.хр.2183
Рождение ребёнка
1854

Сын: Хохлов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Хохлов Яков Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Яков Павлович

Смерть
Неизвестно
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