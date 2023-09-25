Хохлова Ксения Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1849 ст.
Сын: Хохлов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Хохлов Яков Павлович
Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении единоверческой Никольской церкви с. Устьянцево (Барабинский район) ф.Д-156 оп.1 ед.хр.2183
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Хохлов Яков Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хохлов Яков Павлович
Смерть
Неизвестно