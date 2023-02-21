Тищенко (Тесленко) Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко (Тесленко) Агафия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.05.1941

Муж: не указан

по воспоминаниям бабушки Лиды (голубая коленкоровая тетрадь) | с.Рай-Городок Рай-Александровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1942

Сын: Тищенко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1999
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