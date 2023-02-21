Тищенко (Тесленко) Агафия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1941
Муж: не указан
по воспоминаниям бабушки Лиды (голубая коленкоровая тетрадь) | с.Рай-Городок Рай-Александровской вол. Изюмского у. Харьковской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1942
Сын: Тищенко Анатолий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1999