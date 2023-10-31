Кокорина Наталья Михйлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорина Наталья Михйлова

Кокорина Наталья Михйлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кокорина Алефтина Варвара Капитонова

Отец ребёнка: Кокорин Капитон Сергеев

Бракосочетание
До 1828

Муж: Кокорин Капитон Сергеев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кокорина Федосья Капитонова

Отец ребёнка: Кокорин Капитон Сергеев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кокорин Давид Капитонов

Отец ребёнка: Кокорин Капитон Сергеев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Кокорина Домна Капитонова

Отец ребёнка: Кокорин Капитон Сергеев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Кокорина Маремьяна Капитонова

Отец ребёнка: Кокорин Капитон Сергеев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кокорин Леонид Капитонов

Отец ребёнка: Кокорин Капитон Сергеев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кокорин Федор Капитонов

Отец ребёнка: Кокорин Капитон Сергеев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 447
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 641
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 165
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close