Фирсанов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФирсанов Николай

Фирсанов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фирсанов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Михайловская Елизавета

Мать ребёнка: Фирсанова Анастасия

Предположительная дата. Инф с сайта Книга памяти блокадного Ленинграда
Работа или профессия
1881
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Взыскание акциза в размере 110 рублей за право содержать трактирное заведение
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсанов Дмитрий

Мать ребёнка: Фирсанова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсанова Анастасия

Смерть
Неизвестно