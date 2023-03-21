Фирсанов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фирсанов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Михайловская Елизавета
Мать ребёнка: Фирсанова Анастасия
Предположительная дата. Инф с сайта Книга памяти блокадного Ленинграда
Работа или профессия
1881
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Взыскание акциза в размере 110 рублей за право содержать трактирное заведение
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирсанов Дмитрий
Мать ребёнка: Фирсанова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фирсанова Анастасия
Смерть
Неизвестно