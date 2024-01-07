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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1676
Сын: Башкирцов Михаил Степанов
Отец ребёнка: Башкирцев Степан Осипов
Рождение ребёнка
1679
Сын: Башкирцев Варфаломей Степанов
Отец ребёнка: Башкирцев Степан Осипов
Рождение ребёнка
1685
Сын: Башкирцев Парфен Степанов
Отец ребёнка: Башкирцев Степан Осипов