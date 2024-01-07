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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1676

Сын: Башкирцов Михаил Степанов

Отец ребёнка: Башкирцев Степан Осипов

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1679

Сын: Башкирцев Варфаломей Степанов

Отец ребёнка: Башкирцев Степан Осипов

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1685

Сын: Башкирцев Парфен Степанов

Отец ребёнка: Башкирцев Степан Осипов

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