Макеенко Анатолий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеенко Анатолий Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макеенко Стефан

Мать: Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макеенко Антонина Анатольевна

Мать ребёнка: Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макеенко Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия

Смерть
Неизвестно
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