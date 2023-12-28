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Казакевич Елизавета Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

02.12.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Казакевич Александр Никонович

Отец ребёнка: Казакевич Никон Герасимович

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Головнёва Устиния Никоновна

Отец ребёнка: Казакевич Никон Герасимович

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1875 ст.

Сын: Казакевич Матвей Никонович

Отец ребёнка: Казакевич Никон Герасимович

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казакевич Никон Герасимович

Смерть
02.12.1903 ст.
Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
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