Казакевич Елизавета Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти02.12.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Казакевич Александр Никонович
Отец ребёнка: Казакевич Никон Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Головнёва Устиния Никоновна
Отец ребёнка: Казакевич Никон Герасимович
Рождение ребёнка
16.11.1875 ст.
Сын: Казакевич Матвей Никонович
Отец ребёнка: Казакевич Никон Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.1903 ст.