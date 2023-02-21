Иванова (Журавлева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Журавлева) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Пенза, Пензенская область, Советский союз

Дата рождения

11.02.1896

Дата смерти

Около ?.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1896

Отец: Журавлев Иван

Мать: Журавлева Елена Илларионовна

Пенза, Пензенская область, Советский союз
Образование
По 29.04.1915
Пензенская женская гимназия
2 отделение VII класса | 7 классов
Бракосочетание
1917

Муж: Иванов Алексей Григорьевич

Пенза, Пензенская область, Советский союз
Работа или профессия
По ?.11.1918
Пенза
Старший делопроизводитель отдела утилизации | Пензенский губернский совнархоз
Рождение ребёнка
1918

Сын: Иванов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Григорьевич

Пенза, Пензенская область, Советский союз
Работа или профессия
С ?.04.1919 по ?.02.1920
Пенза
Старший делопроизводитель | Правления суконных фабрик Пензенский и Саратовской губернии
Рождение ребёнка
13.05.1920

Дочь: Зырянова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей Григорьевич

Пенза, Пензенская область, Советский союз
Работа или профессия
С 25.09.1931 по 29.03.1932
Свердловск
Статистк | Обком союза Цем. керамиков в Свердловске
Работа или профессия
С 07.04.1932 по 03.06.1932
Свердловск
Секретарь управления снабжения | Уралуголь
Работа или профессия
С 03.06.1932 по 23.10.1932
Свердловск
Секретарь | Свердловское представительство Синарстроя
Работа или профессия
С 02.01.1935 по 21.07.1937
Свердловск
Маникюрист | Парикмахерская №12
Работа или профессия
С 20.07.1937 по 20.02.1938
Свердловск
Медсестра | Поликлиника
Смерть
Около ?.06.1957
Екатеринбург
Похороны
Неизвестно
Ивановское кладбище, Екатеринбург
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