Иванова (Журавлева) Анастасия Ивановна
Место рожденияПенза, Пензенская область, Советский союз
Дата рождения11.02.1896
Дата смертиОколо ?.06.1957
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1896
Отец: Журавлев Иван
Пенза, Пензенская область, Советский союз
Образование
По 29.04.1915
Пензенская женская гимназия
2 отделение VII класса | 7 классов
Бракосочетание
1917
Пенза, Пензенская область, Советский союз
Работа или профессия
По ?.11.1918
Пенза
Старший делопроизводитель отдела утилизации | Пензенский губернский совнархоз
Рождение ребёнка
1918
Сын: Иванов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей Григорьевич
Пенза, Пензенская область, Советский союз
Работа или профессия
С ?.04.1919 по ?.02.1920
Пенза
Старший делопроизводитель | Правления суконных фабрик Пензенский и Саратовской губернии
Рождение ребёнка
13.05.1920
Дочь: Зырянова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей Григорьевич
Пенза, Пензенская область, Советский союз
Работа или профессия
С 25.09.1931 по 29.03.1932
Свердловск
Статистк | Обком союза Цем. керамиков в Свердловске
Работа или профессия
С 07.04.1932 по 03.06.1932
Свердловск
Секретарь управления снабжения | Уралуголь
Работа или профессия
С 03.06.1932 по 23.10.1932
Свердловск
Секретарь | Свердловское представительство Синарстроя
Работа или профессия
С 02.01.1935 по 21.07.1937
Свердловск
Маникюрист | Парикмахерская №12
Работа или профессия
С 20.07.1937 по 20.02.1938
Свердловск
Медсестра | Поликлиника
Смерть
Около ?.06.1957
Екатеринбург
Похороны
Неизвестно
Ивановское кладбище, Екатеринбург