Блинкова Васса Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Лаврентий Феоктистович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
05.08.1846
Сын: Блинков Максим Леонтьевич
Отец ребёнка: Блинков Леонтий Макарович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Блинков Леонтий Макарович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Наталья Леонтьевна
Отец ребёнка: Блинков Леонтий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно