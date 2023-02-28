Блинкова Васса Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинкова Васса Лаврентьевна

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Место рождения

Ивановка

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Лаврентий Феоктистович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
05.08.1846

Сын: Блинков Максим Леонтьевич

Отец ребёнка: Блинков Леонтий Макарович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Блинков Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Блинков Леонтий Макарович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Наталья Леонтьевна

Отец ребёнка: Блинков Леонтий Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинков Леонтий Макарович

Смерть
Неизвестно
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