Давыдов Гавриил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Гавриил Кузьмич

Место рождения

с. Верхний Гумбет,Оренбургская губерния, Каширинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Верхний Гумбет,Оренбургская губерния, Каширинский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1903

Дочь: Жиренкина Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

с.Верхний Гумбет Октябрьского р-она Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухортова Миланья Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Верхний Гумбет Октябрьского р-она
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убийство
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