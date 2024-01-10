Давыдов Гавриил Кузьмич
Место рожденияс. Верхний Гумбет,Оренбургская губерния, Каширинский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Верхний Гумбет,Оренбургская губерния, Каширинский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1903
Дочь: Жиренкина Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
с.Верхний Гумбет Октябрьского р-она Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухортова Миланья Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Верхний Гумбет Октябрьского р-она
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убийство