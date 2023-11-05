Марисов Федот Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марисов Федот Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марисов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: дочь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марисов Виктор Федотович

Мать ребёнка: Екатерина

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