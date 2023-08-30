Гилева (Лузина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилева (Лузина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лузин Иван

Мать: Лузина Саломея

Рождение ребёнка
10.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гилев Александр Петрович

Рождение ребёнка
20.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гилев Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гилев Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилев Александр Александрович

Отец ребёнка: Гилев Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилев Николай Александрович

Отец ребёнка: Гилев Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гилев Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилев Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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