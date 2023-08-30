Гилева (Лузина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лузин Иван
Мать: Лузина Саломея
Рождение ребёнка
10.01.1964
Рождение ребёнка
20.11.1980
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилев Александр Александрович
Отец ребёнка: Гилев Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилев Николай Александрович
Отец ребёнка: Гилев Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно