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Гаврилюк Тимофей Тимофеевич

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Место рождения

Рождественка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

01.01.1918

Дата смерти

20.09.1985

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

1944 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1918

Отец: Гаврилюк Тимофей Иванович

Мать: Гаврилюк Павла

Рождественка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.09.1944

Сын: Емельяненко Анатолий

Мать ребёнка: не указана

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Бракосочетание
04.07.1952

Жена: Гаврилюк Татьяна Михайловна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилюк Татьяна Михайловна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилюк Татьяна Михайловна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
20.09.1985
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
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