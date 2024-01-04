Гаврилюк Тимофей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1918
Дата смерти20.09.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1918
Отец: Гаврилюк Тимофей Иванович
Мать: Гаврилюк Павла
Рождение ребёнка
09.09.1944
Сын: Емельяненко Анатолий
Мать ребёнка: не указана
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Бракосочетание
04.07.1952
Рождение ребёнка
17.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврилюк Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
22.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврилюк Татьяна Михайловна
Смерть
20.09.1985
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно