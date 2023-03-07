Лубнин Иван (Ивашко) Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1615
Дата смертиПосле 1658
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1615
Отец: Лубнин Филипп (Филипко) (?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1635
Сын: Лубнин Кирилл (Кирюшко) Иванов
Мать ребёнка: не указана
погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1637
Сын: Лубнин Левка Иванов
Мать ребёнка: не указана
погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1642
Сын: Лубнин Андрей (Андрюшка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Лубнин Сенка Иванов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1658