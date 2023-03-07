Лубнин Иван (Ивашко) Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубнин Иван (Ивашко) Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1615

Дата смерти

После 1658

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615

Отец: Лубнин Филипп (Филипко) (?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1635

Сын: Лубнин Кирилл (Кирюшко) Иванов

Мать ребёнка: не указана

погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1637

Сын: Лубнин Левка Иванов

Мать ребёнка: не указана

погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1642

Сын: Лубнин Андрей (Андрюшка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Лубнин Сенка Иванов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
погост на р. Чепце, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1658