Черепенников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепенников Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Черепенников Яков

Мать: Черепенникова ?

Рождение ребёнка
1877

Сын: Черепенников Влас

Мать ребёнка: Черепенникова ?

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1887

Дочь: Натекина Февронья

Мать ребёнка: Черепенникова ?

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Черепенников ?

Мать ребёнка: Черепенникова ?

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепенникова ?

Смерть
Неизвестно