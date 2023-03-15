Черепенников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Черепенников Яков
Мать: Черепенникова ?
Рождение ребёнка
1877
Сын: Черепенников Влас
Мать ребёнка: Черепенникова ?
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1887
Дочь: Натекина Февронья
Мать ребёнка: Черепенникова ?
Рождение ребёнка
1892
Сын: Черепенников ?
Мать ребёнка: Черепенникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черепенникова ?
Смерть
Неизвестно