Пляскина (Денисова) Галина Ивановна
Место рождениястанция Мирная, Оловяненский район, Читинская область
Дата рождения08.09.1945
Дата смерти04.03.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1945
станция Мирная, Оловяненский район, Читинская область
Рождение ребёнка
29.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пляскин Николай Константинович
ст. Мирная, Читинская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.2017
Братск, Россия