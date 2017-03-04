Пляскина (Денисова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пляскина (Денисова) Галина Ивановна

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Место рождения

станция Мирная, Оловяненский район, Читинская область

Дата рождения

08.09.1945

Дата смерти

04.03.2017

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1945

Отец: Денисов Иван Кириллович

Мать: Денисова Екатерина Дмитриевна

станция Мирная, Оловяненский район, Читинская область
Рождение ребёнка
29.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пляскин Николай Константинович

ст. Мирная, Читинская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пляскин Николай Константинович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.2017
Братск, Россия
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