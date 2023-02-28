Ильюшин Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения30.03.1894
Дата смерти09.02.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1894
Место жительства
С 1910
Место жительства
С 1913
г. Ревель, Ревельский уезд Эстляндской губернии
Место жительства
С 1914
Место жительства
С 1919
Место жительства
С 1920
Смерть
09.02.1977
Место жительства
По 1977