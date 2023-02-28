Ильюшин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильюшин Сергей Владимирович

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Место рождения

Дилялево

Дата рождения

30.03.1894

Дата смерти

09.02.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1894
Место жительства
С 1910
Место жительства
С 1913
г. Ревель, Ревельский уезд Эстляндской губернии
Место жительства
С 1914
Место жительства
С 1919
Место жительства
С 1920
Смерть
09.02.1977
Место жительства
По 1977
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