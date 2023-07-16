Середа Сергей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середа Сергей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 20.07.1973

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

Около 1945 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.07.1973

Отец: Середа Борис Константинович

Мать: Середа Валентина 2 жена

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