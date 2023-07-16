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Середа Сергей Борисович
Середа Сергей Борисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 20.07.1973
Пол
Мужской
Отец
Середа Борис Константинович
1937 г.р.
Мать
Середа Валентина 2 жена
Около 1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.07.1973
Отец:
Середа Борис Константинович
Мать:
Середа Валентина 2 жена
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