Данилов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Васса Иосифовна

Шилово, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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