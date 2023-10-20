Шкулева Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Прасковья Еремеевна
Отец ребёнка: Шкулев Еремей Николаевич
Рождение ребёнка
До 1877
Отец ребёнка: Шкулев Еремей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858