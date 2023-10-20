Шкулева Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкулева Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Прасковья Еремеевна

Отец ребёнка: Шкулев Еремей Николаевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Шкулев Павел Еремеевич

Отец ребёнка: Шкулев Еремей Николаевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкулев Еремей Николаевич

Смерть
После 1858
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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