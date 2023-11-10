Максимчук Анатолий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимчук Анатолий Антонович

Максимчук Анатолий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1978

Дочь: Максимчук Лариса Анатольевна

Мать ребёнка: Максимчук Любовь Петровна

Рождение ребёнка
01.03.1983

Дочь: Максимчук Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Максимчук Любовь Петровна

Рождение ребёнка
07.11.1987

Дочь: Максимчук Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Максимчук Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимчук Любовь Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close