Максимчук Анатолий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1978
Дочь: Максимчук Лариса Анатольевна
Мать ребёнка: Максимчук Любовь Петровна
Рождение ребёнка
01.03.1983
Дочь: Максимчук Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Максимчук Любовь Петровна
Рождение ребёнка
07.11.1987
Дочь: Максимчук Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Максимчук Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно