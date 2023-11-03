Замиралова Феодосия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.04.1860
Сын: Замиралов Артемий Никифоров
Отец ребёнка: Замиралов Никифор Федоров
Рождение ребёнка
21.07.1862
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Замиралов Никифор Федоров
Рождение ребёнка
13.05.1871
Дочь: Гликерья Никифорова
Отец ребёнка: Замиралов Никифор Федоров
Рождение ребёнка
03.09.1873
Отец ребёнка: Замиралов Никифор Федоров
Рождение ребёнка
11.06.1875
Сын: Замиралов Ворфоломей Никифоров
Отец ребёнка: Замиралов Никифор Федоров
Рождение ребёнка
07.11.1877
Дочь: Матрона Никифорова
Отец ребёнка: Замиралов Никифор Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно