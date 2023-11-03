Замиралова Феодосия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замиралова Феодосия Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.04.1860

Сын: Замиралов Артемий Никифоров

Отец ребёнка: Замиралов Никифор Федоров

Рождение ребёнка
21.07.1862

Дочь: Мария Никифорова

Отец ребёнка: Замиралов Никифор Федоров

Рождение ребёнка
13.05.1871

Дочь: Гликерья Никифорова

Отец ребёнка: Замиралов Никифор Федоров

Рождение ребёнка
03.09.1873

Сын: Замиралов Иван Никифоров

Отец ребёнка: Замиралов Никифор Федоров

Рождение ребёнка
11.06.1875

Сын: Замиралов Ворфоломей Никифоров

Отец ребёнка: Замиралов Никифор Федоров

Рождение ребёнка
07.11.1877

Дочь: Матрона Никифорова

Отец ребёнка: Замиралов Никифор Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замиралов Никифор Федоров

Смерть
Неизвестно
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