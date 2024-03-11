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Василий
Василий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
1934
Пол
Мужской
Отец
Лисниченко Иосиф Ананьевич
1984 г.р.
Мать
Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Лисниченко Иосиф Ананьевич
Мать:
Татьяна
Смерть
1934
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