Чакилева Римма Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1956
Дата смерти21.09.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1956
Отец: не указан
Мать: Чакилева Зоя Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишко Виктор Дмитриевич
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Смерть
21.09.2009