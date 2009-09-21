Чакилева Римма Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чакилева Римма Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1956

Дата смерти

21.09.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1956

Отец: не указан

Мать: Чакилева Зоя Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишко Виктор Дмитриевич

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Смерть
21.09.2009
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