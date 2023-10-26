Евдокия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1670
Отец ребёнка: Антуфьев Никита Демидович
Рождение ребёнка
21.04.1678
Отец ребёнка: Антуфьев Никита Демидович
Рождение ребёнка
13.08.1688
Отец ребёнка: Антуфьев Никита Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно