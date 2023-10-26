Евдокия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1670

Сын: Демидов Григорий Никитич

Отец ребёнка: Антуфьев Никита Демидович

Рождение ребёнка
21.04.1678

Сын: Демидов Акинфий Никитич

Отец ребёнка: Антуфьев Никита Демидович

Рождение ребёнка
13.08.1688

Сын: Демидов Никита Никитич

Отец ребёнка: Антуфьев Никита Демидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антуфьев Никита Демидович

Смерть
Неизвестно
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