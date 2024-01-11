(Ахметкаримова) Хадича
Место рожденияд.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Аптыкаримовъ Ахметкарим
Мать: Гафифа
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Хамидуллин Галимулла Хамидуллович
Отец ребёнка: Увахитов Хамидулла
д.Ст. СалаусьЯнгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сэрвэр
Отец ребёнка: Увахитов Хамидулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорматулла
Отец ребёнка: Увахитов Хамидулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Увахитов Хамидулла
Смерть
Неизвестно
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.