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(Ахметкаримова) Хадича

Место рождения

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Аптыкаримовъ Ахметкарим

Мать: Гафифа

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Хамидуллин Галимулла Хамидуллович

Отец ребёнка: Увахитов Хамидулла

д.Ст. СалаусьЯнгуловскую волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сэрвэр

Отец ребёнка: Увахитов Хамидулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорматулла

Отец ребёнка: Увахитов Хамидулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Увахитов Хамидулла

Смерть
Неизвестно
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
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