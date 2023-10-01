Придворов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Придворов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1907

Сын: Придворов Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Сысоево, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
В 1935 - 1959гг село Сысоево Каракульский район Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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