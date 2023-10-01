Придворов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1907
Сын: Придворов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Сысоево, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
В 1935 - 1959гг село Сысоево Каракульский район Челябинская область
Смерть
Неизвестно