Козмина (Кузьминова) (Козлова) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения19.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1891
Отец: Козлов Тимофей Матвеев
Бракосочетание
30.05.1911
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кузьминов Иван Герасимович
Отец ребёнка: Кузьминов (козьмин) Герасим Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Кузьминов (козьмин) Герасим Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьминов Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Кузьминов (козьмин) Герасим Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьминов Василий Герасимович
Отец ребёнка: Кузьминов (козьмин) Герасим Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Кузьминов (козьмин) Герасим Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьминов Николай Герасимович
Отец ребёнка: Кузьминов (козьмин) Герасим Петров
Смерть
Неизвестно