Козмина (Кузьминова) (Козлова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козмина (Кузьминова) (Козлова) Анна Тимофеевна

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Место рождения

Петровское

Дата рождения

19.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1891

Отец: Козлов Тимофей Матвеев

Мать: Козлова Наталья Николаева

Бракосочетание
30.05.1911

Муж: Кузьминов (козьмин) Герасим Петров

Рождение ребёнка
1915

Сын: Кузьминов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Кузьминов (козьмин) Герасим Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Кузьминов (козьмин) Герасим Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминов Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Кузьминов (козьмин) Герасим Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминов Василий Герасимович

Отец ребёнка: Кузьминов (козьмин) Герасим Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Герасимовна

Отец ребёнка: Кузьминов (козьмин) Герасим Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминов Николай Герасимович

Отец ребёнка: Кузьминов (козьмин) Герасим Петров

Смерть
Неизвестно
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