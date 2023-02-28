Туманов Владимир Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения13.09.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1972
Бракосочетание
04.09.1993
Город Кириши
Рождение ребёнка
21.06.1995
Дочь: Туманова Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Туманова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
15.03.2004
Дочь: Туманова Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Туманова Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно