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Туманов Владимир Геннадьевич

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Место рождения

Кириши

Дата рождения

13.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1972

Отец: Туманов Генадий Дмитриевич

Мать: Туманова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
04.09.1993

Жена: Туманова Наталья Владимировна

Город Кириши
Рождение ребёнка
21.06.1995

Дочь: Туманова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Туманова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
15.03.2004

Дочь: Туманова Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Туманова Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туманова Олеся Владимировна

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