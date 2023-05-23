Кузнецов Григорий Николаевич
Место рожденияКурская губ., Дмитриевский уезд, Березовская вол., с. Быковка
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Кузнецов Николай
Мать: ?
Курская губ., Дмитриевский уезд, Березовская вол., с. Быковка
Рождение ребёнка
30.03.1912
Дочь: Тесленко Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Андреевна
село Быковка, Дмитриевского района, Курской области
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кузнецов Степан
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Андреевна
Смерть
1971
Похороны
Неизвестно