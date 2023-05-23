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Кузнецов Григорий Николаевич

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Место рождения

Курская губ., Дмитриевский уезд, Березовская вол., с. Быковка

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Кузнецов Николай

Мать: ?

Курская губ., Дмитриевский уезд, Березовская вол., с. Быковка
Рождение ребёнка
30.03.1912

Дочь: Тесленко Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Андреевна

село Быковка, Дмитриевского района, Курской области
Рождение ребёнка
1916

Сын: Кузнецов Степан

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Андреевна

Смерть
1971
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край