Морозова (Ивошина) Антонина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Ивошина) Антонина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Ивошин Тимофей Константинович

Мать: Ивошина Зоя Тихоновна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Морозов Борис Владимирович

Отец ребёнка: Морозов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Морозов Леонид Владимирвич

Отец ребёнка: Морозов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Морозова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Морозов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
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