Морозова (Ивошина) Антонина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
1937
Сын: Морозов Борис Владимирович
Отец ребёнка: Морозов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Морозов Леонид Владимирвич
Отец ребёнка: Морозов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Морозова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Морозов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно