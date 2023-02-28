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Мыльников Иван Александрович

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Место рождения

Родиона Бакина

Дата рождения

30.05.1911 ст.

Дата смерти

29.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1911 ст.

Отец: Мыльников Александр Николаевич

Мать: не указана

Дата рождения 30.05.1911 г. указана в документах советского периода без учета того, что фактически родился 30.05.1911 по старому стилю.
Рождение ребёнка
04.02.1933

Сын: Мыльников Александр Иванович

Мать ребёнка: Мыльникова Прасковья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мыльникова Прасковья Никитична

Смерть
29.11.1959
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