Мыльников Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения30.05.1911 ст.
Дата смерти29.11.1959
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.05.1911 ст.
Отец: Мыльников Александр Николаевич
Мать: не указана
Дата рождения 30.05.1911 г. указана в документах советского периода без учета того, что фактически родился 30.05.1911 по старому стилю.
Рождение ребёнка
04.02.1933
Сын: Мыльников Александр Иванович
Мать ребёнка: Мыльникова Прасковья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1959