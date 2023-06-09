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Лукин Петр Васильевич

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Место рождения

Правые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Лукин Василий Федосеевич

Мать: Лукина Александра Васильевна

Правые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно