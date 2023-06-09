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Лукин Петр Васильевич
Лукин Петр Васильевич
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Место рождения
Правые Ламки
, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Дата рождения
1905
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лукин Василий Федосеевич
Мать
Лукина Александра Васильевна
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Лукин Василий Федосеевич
Мать:
Лукина Александра Васильевна
Правые Ламки
, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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