Уразка Василиса Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти27.04.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1914
Дочь: Погиба Александра Николаевна
Отец ребёнка: Уразка Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ермоленко Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Уразка Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Уразка Василий Николаевич
Отец ребёнка: Уразка Николай Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1924
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Уразка Николай Васильевич
Рождение ребёнка
11.02.1926
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Уразка Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Уразка Николай Николаевич
Отец ребёнка: Уразка Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.1933
Свердловская область