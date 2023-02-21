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Уразка Василиса Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

27.04.1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1914

Дочь: Погиба Александра Николаевна

Отец ребёнка: Уразка Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ермоленко Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Уразка Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Уразка Василий Николаевич

Отец ребёнка: Уразка Николай Васильевич

Рождение ребёнка
07.01.1924

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Уразка Николай Васильевич

Рождение ребёнка
11.02.1926

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Уразка Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Уразка Николай Николаевич

Отец ребёнка: Уразка Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уразка Николай Васильевич

Смерть
27.04.1933
Свердловская область
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