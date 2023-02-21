Михеев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Михеева Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Смертина Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Олифирова Виктория Дмитриевна

Мать ребёнка: Смертина Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смертина Людмила Ивановна

Смерть
Неизвестно
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