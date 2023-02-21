Михеев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Михеева Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Смертина Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Олифирова Виктория Дмитриевна
Мать ребёнка: Смертина Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно