Тарасова (Парфенова) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасова (Парфенова) Ирина Николаевна

Тарасова (Парфенова) Ирина Николаевна

avatar

Место рождения

Серпово, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Парфенов Николай Михайлович

Мать: Парфенова Миропия Ильинична

Серпово, Никольский муниципальный район, Вологодская область