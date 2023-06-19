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Тарасова (Парфенова) Ирина Николаевна
Тарасова (Парфенова) Ирина Николаевна
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Место рождения
Серпово
, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
1938
Пол
Женский
Отец
Парфенов Николай Михайлович
1907 г.р.
Мать
Парфенова (Щукина) Миропия Ильинична
1910 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Парфенов Николай Михайлович
Мать:
Парфенова Миропия Ильинична
Серпово
, Никольский муниципальный район, Вологодская область
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