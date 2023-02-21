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Орлов Иван Фадеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Орлов Фадей Кондратьевич

Мать: Орлова Авдотья Софоньевна

Рождение ребёнка
1728

Сын: Орлов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Орлова Акилина Петровна

Рождение ребёнка
1730

Сын: Орлов Захар Иванович

Мать ребёнка: Орлова Акилина Петровна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Орлов Яков Иванович

Мать ребёнка: Орлова Акилина Петровна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Орлов Ипат Иванович

Мать ребёнка: Орлова Акилина Петровна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Орлов Фома Иванович

Мать ребёнка: Орлова Акилина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Акилина Петровна

Смерть
1756
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