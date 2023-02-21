Орлов Иван Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: Орлова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Орлов Захар Иванович
Мать ребёнка: Орлова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Орлов Яков Иванович
Мать ребёнка: Орлова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Орлов Ипат Иванович
Мать ребёнка: Орлова Акилина Петровна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Орлов Фома Иванович
Мать ребёнка: Орлова Акилина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Акилина Петровна
Смерть
1756