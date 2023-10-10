Алина (Серебреникова) Мелания Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алина (Серебреникова) Мелания Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Варвара Алексеева

Отец ребёнка: не указан

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Саввин Алексей Савельев/Саввин

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
30.01.1884 ст.

Муж: Саввин Алексей Савельев/Саввин

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 18 лет она первым браком 18 лет #007470343 №765
Рождение ребёнка
18.12.1884 ст.

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Саввин Алексей Савельев/Саввин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1887 ст.

Сын: Алин Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Саввин Алексей Савельев/Саввин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1890 ст.

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Саввин Алексей Савельев/Саввин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1892

Дочь: Аполлинария Алексеева

Отец ребёнка: Саввин Алексей Савельев/Саввин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1893

Сын: Алин Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Саввин Алексей Савельев/Саввин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
21.11.1893 #007470344 №168
Рождение ребёнка
28.05.1895 ст.

Сын: Алин Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Саввин Алексей Савельев/Саввин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
04.06.1895 #007470344 №247
Рождение ребёнка
03.03.1897

Дочь: Алина Мария Алексеева

Отец ребёнка: Саввин Алексей Савельев/Саввин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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