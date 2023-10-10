Алина (Серебреникова) Мелания Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Варвара Алексеева
Отец ребёнка: не указан
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Саввин Алексей Савельев/Саввин
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
30.01.1884 ст.
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 18 лет она первым браком 18 лет #007470343 №765
Рождение ребёнка
18.12.1884 ст.
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Саввин Алексей Савельев/Саввин
Рождение ребёнка
11.04.1887 ст.
Сын: Алин Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Саввин Алексей Савельев/Саввин
Рождение ребёнка
16.06.1890 ст.
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Саввин Алексей Савельев/Саввин
Рождение ребёнка
01.01.1892
Дочь: Аполлинария Алексеева
Отец ребёнка: Саввин Алексей Савельев/Саввин
Рождение ребёнка
14.11.1893
Отец ребёнка: Саввин Алексей Савельев/Саввин
21.11.1893 #007470344 №168
Рождение ребёнка
28.05.1895 ст.
Сын: Алин Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Саввин Алексей Савельев/Саввин
04.06.1895 #007470344 №247
Рождение ребёнка
03.03.1897
Дочь: Алина Мария Алексеева
Отец ребёнка: Саввин Алексей Савельев/Саввин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно