Толстобров Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстобров Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1963

Дата смерти

03.09.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

1942 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1990 г.р.

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1963

Отец: Толстобров Вячеслав

Мать: Толстоброва Зинаида

Рождение ребёнка
30.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.08.1990

Сын: Толстобров Валерий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.09.1993
Похороны
Неизвестно
кладбище у Копытника