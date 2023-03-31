Толстобров Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1963
Дата смерти03.09.1993
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1963
Отец: Толстобров Вячеслав
Мать: Толстоброва Зинаида
Рождение ребёнка
30.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.1990
Сын: Толстобров Валерий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.09.1993
Похороны
Неизвестно
кладбище у Копытника