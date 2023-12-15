Ватутин Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ватутин Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ватутин Алексей

Мать: Ватутин Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ватутина Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ватутина Римма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ватутина Римма

Смерть
Около 1995
Москва, город федерального значения Москва
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