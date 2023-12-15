Ватутин Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1995
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ватутин Алексей
Мать: Ватутин Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ватутина Римма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ватутина Римма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ватутина Римма
Смерть
Около 1995
Москва, город федерального значения Москва