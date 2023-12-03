Хорькова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Хорьков Егор
Отец ребёнка: Хорьков Леонтий
д. Таушкан
Рождение ребёнка
23.03.1912
Сын: Хорьков Василий
Отец ребёнка: Хорьков Леонтий
д. Таушкан Сухоложского р-на Свердловской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорьков Максим
Отец ребёнка: Хорьков Леонтий
д. Таушкан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Хорьков Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Хорьков Леонтий
Смерть
Неизвестно