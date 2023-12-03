Хорькова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорькова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Хорьков Егор

Отец ребёнка: Хорьков Леонтий

д. Таушкан
Рождение ребёнка
23.03.1912

Сын: Хорьков Василий

Отец ребёнка: Хорьков Леонтий

д. Таушкан Сухоложского р-на Свердловской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорьков Максим

Отец ребёнка: Хорьков Леонтий

д. Таушкан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Хорьков Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Хорьков Леонтий

Смерть
Неизвестно
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