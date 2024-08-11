Рушихина Ксенья Агеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рушихина Ксенья Агеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1749 и 1750 ст.

Дата смерти

Между 1825 и 1832 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1749 и 1750 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рушихин Трофим Максимович (Петрович)

Рождение ребёнка
Между 1781 и 1782 ст.

Сын: Рушихин Лаврентий Трофимович

Отец ребёнка: Рушихин Трофим Максимович (Петрович)

Татищево, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1825 и 1832 ст.
Татищево, Дмитровский, Московская область

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