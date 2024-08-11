Рушихина Ксенья Агеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1749 и 1750 ст.
Дата смертиМежду 1825 и 1832 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1749 и 1750 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1781 и 1782 ст.
Сын: Рушихин Лаврентий Трофимович
Отец ребёнка: Рушихин Трофим Максимович (Петрович)
Смерть
Между 1825 и 1832 ст.