Кудрявцева Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.2007
Дочь: Кудрявцева Елизавета Витальевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Виталий Витальевич
Рождение ребёнка
15.09.2009
Сын: Кудрявцев Максим Витальевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Виталий Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно