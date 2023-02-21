Кудрявцева Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева Ирина Ивановна

Кудрявцева Ирина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.?

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.2007

Дочь: Кудрявцева Елизавета Витальевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Виталий Витальевич

Рождение ребёнка
15.09.2009

Сын: Кудрявцев Максим Витальевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Виталий Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Виталий Витальевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close