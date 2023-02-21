Калагин Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калагин Федор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Калагина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калагин Геннадий Федорович

Мать ребёнка: Калагина Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калагина Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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