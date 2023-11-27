Панихидина Анна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панихидина Анна Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Панихидин Иван Иванович

Отец ребёнка: Панихидин Иван

Рождение ребёнка
25.08.1918

Дочь: Гутова Васса Ивановна

Отец ребёнка: Панихидин Иван

Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панихидин Селефон Иванович

Отец ребёнка: Панихидин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Панихидин Иван

Смерть
1966
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