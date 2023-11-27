Панихидина Анна Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Панихидин Иван
Рождение ребёнка
25.08.1918
Дочь: Гутова Васса Ивановна
Отец ребёнка: Панихидин Иван
Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панихидин Селефон Иванович
Отец ребёнка: Панихидин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Панихидин Иван
Смерть
1966