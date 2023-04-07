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Бубен Афанасий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бубен Иосиф Исаакович

Мать: Бубен Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
03.02.1921

Сын: Бубен Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубен Леонид Афанасьевич

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубен Ева Афанасьевна

Мать ребёнка: Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно