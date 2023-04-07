Бубен Афанасий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бубен Иосиф Исаакович
Мать: Бубен Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
03.02.1921
Сын: Бубен Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубен Ева Афанасьевна
Мать ребёнка: Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно