Халкечев Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халкечев будет позже
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халкечева Малая
Мать ребёнка: Халкечева Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халкечев Руслан
Мать ребёнка: Халкечева Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халкечев Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Халкечева Алёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халкечева Алёна