Халкечев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халкечев Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халкечев будет позже

Мать: Халкечева Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халкечева Малая

Мать ребёнка: Халкечева Алёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халкечев Руслан

Мать ребёнка: Халкечева Алёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халкечев Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Халкечева Алёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халкечева Алёна

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