Прокопий Кузмичь
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1802
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1802
Отец: Кузьма Иванович
Мать: Марфа Васильевна
Бракосочетание
1885
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1888
Сын: Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: Федора Яковлевна
дер. Таушкасы Цивильского р-на Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Федора Яковлевна
дер. Таушкасы Цивильского р-на Чувашская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1895
Сын: Смирнов Осип ( Иосиф ) Прокопьевич
Мать ребёнка: Федора Яковлевна
дер. Таушкасы Цивильского р-на Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Наталья Прокопьевна
Мать ребёнка: Федора Яковлевна
дер. Таушкасы Цивильского р-на Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.03.1901
Дочь: Дария Прокопьевна
Мать ребёнка: Федора Яковлевна
дер. Таушкасы Цивильского р-на Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.11.1904
Дочь: Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Федора Яковлевна
дер. Таушкасы Цивильского р-на Чувашская Республика
Смерть
1947