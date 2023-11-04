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Прокопий Кузмичь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1802

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1802

Отец: Кузьма Иванович

Мать: Марфа Васильевна

Бракосочетание
1885

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1888

Сын: Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: Федора Яковлевна

дер. Таушкасы Цивильского р-на Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1891

Сын: Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Федора Яковлевна

дер. Таушкасы Цивильского р-на Чувашская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1895

Сын: Смирнов Осип ( Иосиф ) Прокопьевич

Мать ребёнка: Федора Яковлевна

дер. Таушкасы Цивильского р-на Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Наталья Прокопьевна

Мать ребёнка: Федора Яковлевна

дер. Таушкасы Цивильского р-на Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.03.1901

Дочь: Дария Прокопьевна

Мать ребёнка: Федора Яковлевна

дер. Таушкасы Цивильского р-на Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.11.1904

Дочь: Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: Федора Яковлевна

дер. Таушкасы Цивильского р-на Чувашская Республика
Смерть
1947
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