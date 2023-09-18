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Глазков Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1940

Сын: Гетманов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Глазкова Анна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Глазкова Анна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаенко Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Глазкова Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазкова Анна Никитична

Смерть
Неизвестно
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
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