Глазков Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1940
Сын: Гетманов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Глазкова Анна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Глазкова Анна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаенко Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Глазкова Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глазкова Анна Никитична
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно