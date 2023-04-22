Митяшин Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митяшин Михаил Иванович
Мать: Митяшина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садакова Митяшина Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Митяшина Алалыкина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митяшин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Митяшина Алалыкина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митяшин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Митяшина Алалыкина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Митяшина Алалыкина Ольга