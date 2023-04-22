Митяшин Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митяшин Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митяшин Михаил Иванович

Мать: Митяшина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садакова Митяшина Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Митяшина Алалыкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митяшин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Митяшина Алалыкина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митяшин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Митяшина Алалыкина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митяшина Алалыкина Ольга